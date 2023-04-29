Во Франции заподозрили коррупцию в российском филиале Auchan

AFP: финансовая прокуратура Франции заподозрила коррупцию в подразделении Auchan в РФ

Финансовая прокуратура Франции с 2020 года ведет расследование в связи с подозрениями в коррупции в российском филиале компании Auchan с 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника информационного агентства Франс Пресс в судебных органах, расследование было начато 10 марта 2020 года на основе подозрений в подкупе иностранных должностных лиц, коррупции со стороны частных лиц, соучастии и сокрытии нарушений.

В ходе расследования в 2020 году проводились обыски. С начала текущего года следователи Центрального офиса по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями (Oclciff) Франции опрашивают сотрудников и бывших работников российского подразделения Auchan.

Отмечается, что цель расследования - выяснить обстоятельства в российском филиале Auchan, но оно не направлено против самой компании. Auchan, в свою очередь, заявляет, что полностью отвечает требованиям французского правосудия в этом деле.

По данным еженедельника «Шалланж», расследование во Франции началось после публикации статьи в газете «Эко», где, со ссылкой на бывшего юриста российского подразделения Алексея Жаркова утверждалось о существовании коррупционной схемы в российском филиале группы. В Auchan заявили, что слова Жаркова не подтверждены доказательствами или правдивыми документами. В компании сочли, что он пытался привлечь внимание прессы после того, как его контракт не продлили в 2019 году.

