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11:12, 29 апреля 2023Мир

Стало известно о давлении на Байдена по истребителям и ракетам для Украины

The Hill: конгрессмены давят на Байдена, чтобы добиться передачи ВСУ F-16 и ракет ATACMS

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден сталкивается с давлением конгрессменов, в том числе и со стороны сопартийцев-демократов, которые хотят добиться скорейшей передачи Украине многоцелевых истребители F-16 и ракет большей дальности ATACMS. Об этом сообщает The Hill.

«Комбинация [американских] танков, истребителей и ракет поможет Украине противостоять предстоящему наступлению России и перейти в контрнаступление как на востоке, так и на юге в попытке еще больше подорвать способность России продолжать боевые действия на Украине», — говорилось в письме группы из демократов и республиканцев с призывом «помочь Украине прямо здесь и сейчас».

Несмотря на давление, администрация Байдена до сих пор остается при своей позиции. «Ранее президент Байден сказал, что [вариант поставок F-16 для Украины] в данный момент не рассматривается. В настоящее время мы сосредоточены на возможностях, которые, по словам самих украинцев, им действительно понадобятся в ближайшие недели и месяцы», — заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставка Киеву американских истребителей F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию, а напротив, позволит сдержать ее натиск. По его словам, поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным вооружением, включая танки, ракеты большей дальности и систем ПВО, не вызвала жестких действий со стороны российских властей. Дипломат считает, что этого не случится и в будущем.

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Виктория Кондратьева
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