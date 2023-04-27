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14:52, 27 апреля 2023Бывший СССР

На Украине отказались считать поставку американских истребителей эскалацией

Глава МИД Украины заявил, что поставка самолетов F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ann Wang / Unsplash

Поставка Украине американских истребителей F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию, а напротив, позволит сдержать ее натиск. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

По его словам, поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным вооружением, включая танки, ракеты большей дальности и систем ПВО, не вызвала жестких действий со стороны российских властей. Дипломат считает, что этого не случится и в будущем.

«Пора сделать этот шаг», — заявил Кулеба.

В марте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к союзникам и призвал поставить F-16. Тем не менее в Пентагоне заверили, что пока не собираются передавать Украине боевые самолеты.

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Алевтина Запольская
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