На Украине отказались считать поставку американских истребителей эскалацией
Глава МИД Украины заявил, что поставка самолетов F-16 не спровоцирует Россию на эскалациюСюжетРабота систем ПВО:
Поставка Украине американских истребителей F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию, а напротив, позволит сдержать ее натиск. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.
По его словам, поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным вооружением, включая танки, ракеты большей дальности и систем ПВО, не вызвала жестких действий со стороны российских властей. Дипломат считает, что этого не случится и в будущем.
«Пора сделать этот шаг», — заявил Кулеба.
В марте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к союзникам и призвал поставить F-16. Тем не менее в Пентагоне заверили, что пока не собираются передавать Украине боевые самолеты.