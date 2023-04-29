Украина направила Польше и ЕС ноты протеста из-за блокирования импорта продуктов

Киев направил ноты протеста Польше и ЕС из-за блокирования импорта агропродукции

Киев направил Польше и Евросоюзу (ЕС) ноты протеста из-за блокирования импорта продуктов. Об этом сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко.

Он отметил, что ограничения на импорт агропродукции не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС.

«Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС», — сказал представитель украинского МИД.

Он добавил, что есть основания также для беспрепятственного транзита украинских продуктов и в другие страны.

Несколько европейских стран призвали Еврокомиссию запретить импорт сельхозпродукции с Украины, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. По его словам, ЕС должен выплатить денежную компенсацию за ранее понесенный ущерб фермерам всех стран объединения.