ВМС Британии расследует инцидент с утерей схемы подлодки в туалете паба

В ВМС Британии расследуют обстоятельства утери схемы новейшей подлодки в туалете паба

Представители ВМС Британии расследуют обстоятельства утери упрощенной схемы новейшей подлодки HMS Anson в туалете одного из пабов в графстве Камбрия на северо-западе страны. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Это типовые учебные документы, в которых нет секретной информации. Однако мы крайне серьезно относимся к вопросам безопасности и проведем расследование обстоятельств произошедшего», — заявил один из представителей командования флота.

В городе Бароу-ин-Фернесс в графстве Камбрия, в котором и были найдены документы, расположена верфь компании BAE Systems, которая и задействована в постройке новейших подлодок типа Astute. Сам паб находится в пяти минутах ходьбы от КПП верфи.

Ранее стало известно, что многоэтапный пакт AUKUS, заключенный США, Австралией и Великобританией, завершится в 2040-х годах атомным флотом нового поколения. По словам четырех источников, важнейшие элементы так называемого пакта о безопасности AUKUS, который растянется на десятилетия, будут включать в себя предоставление американских атомных подводных лодок Австралии. В это время Вашингтон будет развивать собственный флот.