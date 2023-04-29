Владельцев дач предупредили о риске получить штраф до 50 тысяч рублей

Доцент Садыкова: за отказ ухаживать за участком дачникам грозит штраф до 50 тысяч рублей

В случае отказа дачников поддерживать порядок на своем участке им грозит штраф до пятидесяти тысяч рублей, предупредила в беседе с агентством «Прайм» доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ РЭУ имени Г. В. Плеханова Ксения Садыкова.

Она пояснила, что нежелание собственника ухаживать за своим участком приравнивается к нецелевому использованию земли. При этом, по словам специалиста, если нарушение повторится, объект может быть даже изъят из собственности. С такими последствиями могут столкнуться те россияне, чьи участки заросли опасными растениями, сорняками и сухой травой.

Кроме того, запрещено превращать территорию участка в свалку, складировать и копить мусор, а также закапывать его в почву, добавила Садыкова. «Строительные отходы, стекло и прочий крупногабаритный хлам нужно вывозить, используя специальный контейнер», — рассказала она.

Эксперт добавила, что пожаловаться на соседей, пренебрегающих порядком на своем участке, можно в службу пожарного надзора или земельного контроля.

Ранее россиян предупредили о штрафах за приготовление шашлыка в лесу. Нарушителям будет грозить штраф в размере до пятидесяти тысяч рублей. Помимо этого, жарить мясо также запрещено на балконах, террасах, верандах и других необорудованных частях жилых помещений и частных домов.