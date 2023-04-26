Россиян предупредили о штрафах за жарку шашлыка

Юрист Громакова: за жарку шашлыка в лесу грозит штраф до 50 тысяч рублей

В 2023 году в России изменили правила и разрешили дачникам жарить шашлык в пяти и более метрах от любых построек. При этом в лесу разводить огонь для приготовления мяса запрещено, за нарушение норм может грозить штраф. Об этом россиян предупредила член Ассоциации юристов России Анастасия Громакова, сообщают «Известия».

Эксперт уточнила, что жарить шашлык запрещено в лесу, на балконах, террасах, верандах и других необорудованных частях жилых помещений и частных домов, а также на землях общего пользования вне специально отведенных мест, включая парки и скверы.

За нарушение правил можно получить административный штраф в размере до 50 тысяч рублей. При этом, если разведение огня нанесет большой ущерб природе, включая лесной фонд, то нарушителям может грозить уголовная ответственность.

Ранее в ГУ МЧС России по Московской области предупредили, что за приготовление шашлыков и разведение открытого огня за пределами специально оборудованных мест на территории Подмосковья может грозить штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.