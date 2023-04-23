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04:26, 23 апреля 2023Россия

В МЧС предупредили о штрафах за жарку шашлыков на природе

МЧС России: жарка шашлыков в неположенном месте может грозить штрафом до 15 тысяч рублей

Фото: Z Grills Australia / Unsplash

За приготовление шашлыков и разведение открытого огня за пределами специально оборудованных мест на территории Московской области может грозить штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей, предупредили в ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако если правила пожарной безопасности нарушат должностные лица, то штраф составит от двадцати до тридцати тысяч рублей, а юридическим лицам в таком случае придется заплатить от трехсот до четырехсот тысяч рублей, уточнили в пресс-службе областного ведомства. «Приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах», — подчеркнули в МЧС.

Ранее россиянам рассказали об изменениях правил по разведению огня на дачных участках. Уточнялось, что с 1 марта разводить огонь для сжигания сухой травы, веток и листвы можно на расстоянии не менее 15 метров от построек.

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Марина Совина
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