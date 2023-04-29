Евросоюз призвал Иран отменить казнь гражданина Германии

Боррель призвал Иран не исполнять смертный приговор в отношении гражданина Германии

Европейский союз (ЕС) просит Иран отменить казнь немецкого гражданина иранского происхождения Джамшида Шармахда, являющегося одним из лидеров антиправительственной группировки «Тондар», говорится в распространенном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Европейский Союз решительно осуждает решение Верховного суда Ирана оставить в силе смертный приговор гражданину Германии и Ирана Джамшиду Шармахду», — сказано в сообщении. Как подчеркивается в публикации, ЕС призывает правительство Ирана отказаться от приговора и незамедлительно обеспечить обвиняемому основные права.

В феврале Джамшиду Шармахду был вынесен смертный приговор к смертной казни по обвинению «в коррупции, измене родине путем планирования и руководства террористическими актами».

Ранее власти Китая решили оставить в силе смертный приговор для американца за хранение наркотиков. Госдепартамент заявил, что разочарован подобным решением, подчеркнув, что американские власти продолжат добиваться немедленного освобождения осужденного и его возвращения на родину.