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08:29, 14 апреля 2023Мир

Власти Китая казнят американца за хранение наркотиков

The Hill: Китай оставил в силе смертный приговор американцу за хранение наркотиков

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Китая казнят американца Марка Свидана за хранение наркотиков. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Госдепартамент США.

Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель рассказал, что суд промежуточной инстанции Цзянмэнь в КНР отклонил апелляцию и оставил в силе смертный приговор для гражданина США с отсрочкой исполнения на два года. «Мы разочарованы этим решением и будем продолжать настаивать на его немедленном освобождении и возвращении в Соединенные Штаты», — подчеркнул он.

Отмечается, что Свидан находится в китайской тюрьме уже более десяти лет. В 2018 году его приговорили к смертной казни. По словам Пателя, Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность из-за условий его содержания, доступа к медобслуживанию, а также его неспособности своевременно отправлять или получать почту.

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Виктория Кондратьева
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