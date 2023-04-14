США пригрозили России последствиями из-за Гершковича

Посол Антонов: США предупредили Россию об ответных мерах, если она не освободит Гершковича

Вашингтон предупредил Москву о последствиях в случае, если американский журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович не будет освобожден. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

«Практического выхлопа не случилось, Вашингтон пригрозил ответными мерами, если мы не освободим Гершковича», — заявил дипломат. Он также рассказал, что общение с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд по поводу обозревателя проходило «в жестком и нелицеприятном ключе».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва контактирует с американской стороной по ситуации с Гершковичем. Однако, подчеркнул он, это не значит, что Россия меняет свой подход к этому вопросу.

Корреспондент WSJ Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Против него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал материалы о предприятии российской оборонной промышленности, составляющие государственную тайну.