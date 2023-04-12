МИД рассказал о контактах с США по делу журналиста WSJ Гершковича

Замглавы МИД Рябков: Россия контактирует с США по ситуации с журналистом WSJ Гершковичем

МИД России поддерживает контакты с США по ситуации с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, которого арестовали в России по обвинению в шпионаже. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат сообщил, что МИД России контактирует с посольством США в рабочем режиме. «Это не равноценно тому, что мы меняем свой подход к этому вопросу», — отметил Рябков. Он добавил, что «все состоится в свое время».

Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича неправомерным. Он добавил, что намерен поддерживать контакты с семьей журналиста и в скором времени свяжется с ними по телефону.

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Против него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал материалы о предприятии российской оборонной промышленности, составляющие государственную тайну.