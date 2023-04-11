Байден назвал арест журналиста WSJ Гершковича неправомерным
Президент США Джо Байден назвал арест журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, задержанного сотрудниками ФСБ России по делу о шпионаже, неправомерным. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
«[Арест] совершенно незаконен», — прокомментировал американский лидер перед официальным визитом в Ирландию. Он добавил, что намерен поддерживать контакты с семьей арестованного журналиста и в скором времени свяжется с ними по телефону.
Ранее заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен считает Гершковича незаконно удерживаемым в России, поэтому Вашингтон будет прорабатывать стратегию по его возвращении на родину.
32-летний Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта и взят под стражу до 29 мая. По версии следствия, по заданию американской стороны он собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие государственную тайну. Сам Гершкович отвергает все обвинения в шпионаже.