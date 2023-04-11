Байден назвал арест журналиста WSJ Гершковича неправомерным

Байден назвал арест сотрудниками ФСБ журналиста WSJ Гершковича неправомерным

Президент США Джо Байден назвал арест журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, задержанного сотрудниками ФСБ России по делу о шпионаже, неправомерным. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«[Арест] совершенно незаконен», — прокомментировал американский лидер перед официальным визитом в Ирландию. Он добавил, что намерен поддерживать контакты с семьей арестованного журналиста и в скором времени свяжется с ними по телефону.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен считает Гершковича незаконно удерживаемым в России, поэтому Вашингтон будет прорабатывать стратегию по его возвращении на родину.

32-летний Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта и взят под стражу до 29 мая. По версии следствия, по заданию американской стороны он собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие государственную тайну. Сам Гершкович отвергает все обвинения в шпионаже.