Генконсул рассказал о самостоятельно эвакуировавшихся из Судана россиянах

Генконсул РФ в Джидде Абакаров сообщил, что до 40 россиян сами эвакуировались из Судана

Из Судана самостоятельно эвакуировались до 40 россиян. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Джидде, в Саудовской Аравии, Юсуп Абакаров. Его слова приводит РИА Новости.

Абакаров отметил, что имеет в виду сограждан, прибывших из Судана в Саудовскую Аравию. По его словам, россияне покинули охваченную конфликтом страну на кораблях. Он добавил, что в Судане по-прежнему продолжаются бои.

«Несколько групп российских граждан на свой страх и риск прорвались из Хартума и других суданских городов в Порт-Судан. Позже на кораблях они были эвакуированы в Джидду», — рассказал дипломат.

23 апреля сообщалось, что российское посольство в Судане приняло более 100 заявок на эвакуацию из страны. В посольстве отмечали, что даже в случае достижения договоренностей с обеими сторонами конфликта эвакуация оставалась бы очень опасным шагом.

Столкновения в Судане начались в апреле между армией и Силами быстрого реагирования — военизированной организацией, ранее управлявшейся правительством страны.

Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).