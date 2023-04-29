Российские фермеры пожаловались на проблемы с утилизаций навоза

«Известия»: фермеры столкнулись с проблемами из-за требований кабмина по утилизации навоза

Российские фермеры пожаловались на проблемы из-за невыполнения новых требований кабмина по утилизации навоза, они столкнулись с риском закрытия предприятий, сообщают «Известия».

Предписания, вступившие в силу с 1 марта, предусматривают наличие специальных площадок для хранения побочных продуктов животноводства, проведение лабораторных исследований, а также запрет на внесение отходов в почву.

О сложностях фермеров сообщили премьер-министру России Михаилу Мишустину депутаты Новосибирского законодательного собрания. В письме за подписью спикера заксобрания Андрея Шимкива они попросили главу кабмина внести изменения в постановление правительства «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства».

Парламентарии отметили, что в Новосибирской области из 585 животноводческих предприятий соблюдать установленные требования могут только три. На оборудование необходимой инфраструктуры необходимо 14 миллиардов рублей.

С 1 марта в России вступил в силу новый закон о побочных продуктах животноводства, регулирующий, помимо прочего, правила обращения с навозом.

Как разъясняли ранее в Минсельхозе, нововведение позволит сельскохозяйственным предприятиям и фермерам решать, считать ли им навоз побочным продуктом или отходами, а также снимет финансовые риски нарушения природоохранного законодательства.