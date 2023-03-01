В России разрешили обращаться с навозом по-новому
С 1 марта в России вступил в силу новый закон о побочных продуктах животноводства, регулирующий, помимо прочего, правила обращения с навозом.
Нововведение направлено на повышение эффективности использования в аграрном секторе веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных — помимо навоза в их число включены помет, подстилка и сточные воды. Теперь вся цепочка обращения подобных продуктов регламентируется, устанавливается в том числе и право собственности на них.
Как разъясняли ранее в Минсельхозе, нововведение позволит сельскохозяйственным предприятиям и фермерам решать, считать ли им навоз побочным продуктом или отходами, а также снимет финансовые риски нарушения природоохранного законодательства.
Если организация решает перерабатывать навоз в удобрение, то она должна подать соответствующее уведомление в Россельхознадзор. После необходимых процедур навоз перестанет считаться отходами, что означает, что предприятию не потребуется вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Сыграйте в любимую игру прямо на Ленте.ру
В приступе ностальгии по бумажным газетам с непременным кроссвордом на последней странице мы подумали: а почему бы и на «Ленте.ру» не сделать раздел с играми? И сделали!
-
4,1
Gummy Blocks
-
4,2
Пасьянс «Паук» (1, 2, 4 масти)
-
4,0
Чиселки
-
4,0
Слова из слов
-
4,3
Like a King: Битва замков
-
4,3
Шарики в колбах
-
4,0
Шахматы
-
4,0
Маджонг Бабочки HD
-
4,1
Bubble Shooter Challenge
Все пожелания и отзывы, как обычно, присылайте на info@lenta-co.ru