В России разрешили обращаться с навозом по-новому

В России вступил в силу новый закон о побочных продуктах животноводства

С 1 марта в России вступил в силу новый закон о побочных продуктах животноводства, регулирующий, помимо прочего, правила обращения с навозом.

Нововведение направлено на повышение эффективности использования в аграрном секторе веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных — помимо навоза в их число включены помет, подстилка и сточные воды. Теперь вся цепочка обращения подобных продуктов регламентируется, устанавливается в том числе и право собственности на них.

Как разъясняли ранее в Минсельхозе, нововведение позволит сельскохозяйственным предприятиям и фермерам решать, считать ли им навоз побочным продуктом или отходами, а также снимет финансовые риски нарушения природоохранного законодательства.

Если организация решает перерабатывать навоз в удобрение, то она должна подать соответствующее уведомление в Россельхознадзор. После необходимых процедур навоз перестанет считаться отходами, что означает, что предприятию не потребуется вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.