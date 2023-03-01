Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
00:10, 1 марта 2023Среда обитания

В России разрешили обращаться с навозом по-новому

В России вступил в силу новый закон о побочных продуктах животноводства

Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

С 1 марта в России вступил в силу новый закон о побочных продуктах животноводства, регулирующий, помимо прочего, правила обращения с навозом.

Нововведение направлено на повышение эффективности использования в аграрном секторе веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных — помимо навоза в их число включены помет, подстилка и сточные воды. Теперь вся цепочка обращения подобных продуктов регламентируется, устанавливается в том числе и право собственности на них.

Как разъясняли ранее в Минсельхозе, нововведение позволит сельскохозяйственным предприятиям и фермерам решать, считать ли им навоз побочным продуктом или отходами, а также снимет финансовые риски нарушения природоохранного законодательства.

Если организация решает перерабатывать навоз в удобрение, то она должна подать соответствующее уведомление в Россельхознадзор. После необходимых процедур навоз перестанет считаться отходами, что означает, что предприятию не потребуется вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали об изменениях в законах с 1 марта
В Германии назвали жесткие условия для участия россиян в Олимпиаде-2024
В России появилось несколько новых дорожных знаков
В ООН не подтвердили переговоры по зерновой сделке
Глухой москвич поделился необычным способом знакомства с девушками
Декларации о доходах российских депутатов перестали публиковать
В России с 1 марта изменились правила проезда перекрестков с круговым движением
Бастрыкин поручил расследовать попытки атак беспилотников ВСУ
Названо самое эффективное средство борьбы с беспилотниками
В России разрешили обращаться с навозом по-новому
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.