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15:42, 29 апреля 2023Мир

Врачи прооперировали мужчину на Эйфелевой башне после остановки сердца

BFM TV: в Париже на Эйфелевой башне прооперировали мужчину, у которого остановилось сердце

Фото: Unsplash

На втором этаже Эйфелевой башни в Париже врачи провели операцию мужчине после того, как у него остановилось сердце. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Остановка сердца произошла у посетителя в пятницу, 28 апреля. Парамедики, прибывшие на вызов, приняли решение экстренно прооперировать мужчину. Ему провели ЭКМО (экстракорпоральную мембранную оксигенацию) — специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента.

Через два часа мужчину с признаками жизни доставили в учебную больницу в 15-м округе Парижа.

Ранее сообщалось, что на Тенерифе ребенку понадобилась психологическая помощь после того, как на его глазах утонул британский турист. Пострадавшего из моря вытащили мужчина и женщина, которая оказалась медсестрой и в ожидании скорой пыталась спасти британцу жизнь, делая искусственное дыхание.

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Алиса Удовик
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