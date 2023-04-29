Мужчина последовал совету жены и выиграл 55 миллионов рублей в лотерею

Wau Post: в Малайзии мужчина купил лотерейный билет по совету жены и стал миллионером

Житель города Кланг, Малайзия, стал миллионером благодаря тому, что купил лотерейный билет по совету жены. Об этом сообщает Wau Post.

Мужчина рассказал, что всегда покупал лотерейные билеты с одной и той же числовой комбинацией. Когда он в очередной раз зашел в магазин вместе с женой, чтобы сыграть в лотерею, то узнал, что билет с его любимыми числами уже продан.

Малайзиец собирался покинуть магазин, однако жена предложила ему купить другой лотерейный билет. Мужчина решил последовать ее совету. Спустя некоторое время он узнал, что сорвал куш в размере трех миллионов малайзийских ринггитов (55 миллионов рублей). «Я не мог поверить, что выиграл. Вот почему нужно слушать жену!» — заявил счастливый победитель.

Мужчина планирует отложить часть денег на будущее детей. Остальную сумму он отдаст жене. Победитель отметил, что она сможет грамотно распорядиться деньгами.

Ранее сообщалось, что пара в США выиграла в лотерею 328 тысяч долларов и едва не лишилась выигрыша. Муж и жена надеются, что большую часть выигрыша удастся отложить на будущее, что позволит им выйти на пенсию раньше запланированного срока.

