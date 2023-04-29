Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 29 апреля 2023Россия

В Минобороны России отчитались о ведении боев на окраинах Артемовска

МО РФ: штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западных окраинах Артемовска

Фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина / ТАСС

Штурмовые отряды Вооруженных сил России продолжают уничтожать противника на западных окраинах Артемовска (украинское название города — Бахмут). О ведении боев на этом направлении отчиталось Минобороны России (МО РФ).

В ведомстве сообщили, что поддержку отрядам с флангов оказывают подразделения воздушно-десантных войск. В результате российским войскам удалось пресечь попытки контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из районов населенных пунктов Калинина, Красное и Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Несколько беспилотников ВСУ атаковали Крым и Севастополь
В СПЧ связали инцидент с посольской школой в Польше с грядущим Днем Победы
В Минобороны России отчитались о ведении боев на окраинах Артемовска
Минобороны сообщило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на купянском направлении
Минобороны России рассказало об ударах по подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР
Минобороны России сообщило об ударе по группировке войск ВСУ «Херсон»
ВСУ потеряли более 500 солдат на донецком направлении
Италия передала Украине партию полностью неисправных артиллерийских установок
Смертельное ДТП с участием такси и мотоцикла в Москве попало на видео
Военнослужащий из Ленобласти умер под Белгородом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.