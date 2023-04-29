В Минобороны России отчитались о ведении боев на окраинах Артемовска

МО РФ: штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западных окраинах Артемовска

Штурмовые отряды Вооруженных сил России продолжают уничтожать противника на западных окраинах Артемовска (украинское название города — Бахмут). О ведении боев на этом направлении отчиталось Минобороны России (МО РФ).

В ведомстве сообщили, что поддержку отрядам с флангов оказывают подразделения воздушно-десантных войск. В результате российским войскам удалось пресечь попытки контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из районов населенных пунктов Калинина, Красное и Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).