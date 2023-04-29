ВСУ потеряли более 500 солдат на донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении более 575 солдат и наемников

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на донецком направлении более 575 солдат и наемников. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщило Минобороны России.

Помимо живой силы, украинская армия потеряла на этом направлении три боевые машины пехоты, два танка, 12 автомобилей и две боевые бронированные машины. Также ВСУ лишились одной гаубицы Д-30 и двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и «Акация».

Кроме того, как рассказали в Минобороны, за сутки ВСУ потеряли на донецком направлении две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Также в российском оборонном ведомстве отчитались об ударе, нанесенном по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Уточняется, что удар нанесли вечером 28 апреля, его цель была достигнута.