Минобороны России сообщило об ударе по группировке войск ВСУ «Херсон»

ВС России нанесли удар по командному составу группировки войск ВСУ «Херсон»

Российские военные нанесли групповой удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Херсон». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования был нанесен вечером в пятницу, 28 апреля — его цель была достигнута, подчеркнули в ведомстве.

Также Минобороны рассказало об ударах по подразделениям ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. Как уточнил Конашенков, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и артиллерией. Всего в результате действий на этом участке фронта были уничтожены до 75 бойцов противника.

При этом потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 70 военнослужащих, добавили в российском военном ведомстве.