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14:24, 29 апреля 2023Россия

Минобороны России сообщило об ударе по группировке войск ВСУ «Херсон»

ВС России нанесли удар по командному составу группировки войск ВСУ «Херсон»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские военные нанесли групповой удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Херсон». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования был нанесен вечером в пятницу, 28 апреля — его цель была достигнута, подчеркнули в ведомстве.

Также Минобороны рассказало об ударах по подразделениям ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. Как уточнил Конашенков, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и артиллерией. Всего в результате действий на этом участке фронта были уничтожены до 75 бойцов противника.

При этом потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 70 военнослужащих, добавили в российском военном ведомстве.

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Варвара Кошечкина
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