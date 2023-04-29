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14:25, 29 апреля 2023Россия

Минобороны России рассказало об ударах по подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР

Минобороны России сообщило, что по подразделениям ВСУ в ДНР и ЛНР был нанесен ряд ударов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минобороны России рассказало об ударах по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) на купянском направлении. Как сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и артиллерией.

В Минобороны уточнили, что в боях на этом направлении принимает участие группировка войск «Центр».

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По сообщению Конашенкова, удары были нанесены в районах населенных пунктов Островское в ЛНР, и Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка в ДНР. Всего в результате военных действий на этом направлении были уничтожены до 75 бойцов ВСУ.

Кроме живой силы Вооруженные силы России уничтожили несколько единиц техники противника — две бронированные машины и гаубицы Д-20 и Д-30.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марк Леонов
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