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14:31, 29 апреля 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении составили более 70 военнослужащих. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, также ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа и одну гаубицу Д-20.

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В районах населенных пунктов Артемовка, Тимковка, Синьковка и Котляровка пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия «Западно» группировки войск на Купянском направлении поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что Минобороны России заявило об уничтожении 95 бойцов ВСУ на купянском направлении. По данным ведомства, артиллерия «Западной» группировки войск поразила подразделения противника в районе населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка в Харьковской области.

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Алиса Дмитриева
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