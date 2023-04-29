Минобороны сообщило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на купянском направлении

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении составили более 70 военнослужащих. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, также ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа и одну гаубицу Д-20.

В районах населенных пунктов Артемовка, Тимковка, Синьковка и Котляровка пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия «Западно» группировки войск на Купянском направлении поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что Минобороны России заявило об уничтожении 95 бойцов ВСУ на купянском направлении. По данным ведомства, артиллерия «Западной» группировки войск поразила подразделения противника в районе населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка в Харьковской области.

