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08:19, 29 апреля 2023Россия

В Госдуме предложили финансировать спецоперацию за счет богатых россиян

Депутат Госдумы Щапов: для финансирования спецоперации можно увеличить налог на роскошь

Фото: Baz Ratner / Reuters

Дополнительное финансирование спецоперации и армии при необходимости должно осуществляться за счет средств сверхбогатых граждан и экспортеров ресурсов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в беседе с Ura.ru.

По его мнению, необходимо увеличить налог на роскошь. «Даже здесь не понадобятся новые налоги: нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортеров. Все это можно сделать в рамках существующей налоговой системы», — считает депутат.

Щапов добавил, что сейчас у государства есть возможность обеспечить нужды военного сектора. «Если текущих доходов бюджета не хватит: из самых простых можно назвать средства ФНБ [Фонд национального благосостояния России] и госзаймы», — уточнил он. Депутат подчеркнул, что следует использовать потенциал этих инструментов перед тем, как вносить какие-либо изменения в налоговую сферу

Ранее Щапов предложил поднять ставку налога на доходы для россиян, зарабатывающих свыше 10 миллионов рублей в год. Он пояснил, что это позволит снять вопрос о справедливости распределения доходов.

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Марина Совина
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