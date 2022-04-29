В Госдуме предложили поднять налоги

Депутат Щапов предложил поднять ставку налога на доходы свыше 10 миллионов рублей

Для россиян, зарабатывающих свыше 10 миллионов рублей в год, ставка налога на доходы должна быть не менее 25 процентов. С предложением поднять сборы выступил в беседе с Ura.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По его мнению, такая мера поможет снять вопрос о справедливости распределения доходов. Для малоимущих ставку налога нужно обнулить либо значительно ее снизить, считает Щапов.

«У нас в стране огромный разрыв в доходах между богатыми и бедными. Демонстративное сверхпотребление богатых, подчас обеспеченное не собственными талантами, а разделом общенародной советской собственности либо преференциями от российского государства, вызывает огромное раздражение у малоимущих людей», — объяснил депутат. Щапов также считает возможным повышение пошлин на ввоз предметов роскоши и более высокий налог на дворцы и особняки.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал поднять ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) для богатых людей до 17-20 процентов. Сбор налогов с состоятельных россиян взлетел в 2,9 раза, то есть почти на 200 процентов за первый квартал 2022 года.