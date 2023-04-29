20-летнюю россиянку обвинили в сексуальном насилии над младшей сестрой

СК: 20-летняя девушка из Адыгеи обвиняется в сексуальном насилии над младшей сестрой

В Адыгее молодую девушку обвинили в насилии над младшей сестрой. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летней россиянки по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетней. Она подозревается в преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства по Республике Адыгея Александру Липало доложить о ходе расследования и обстоятельствах дела.

30 января в Санкт-Петербурге задержали 59-летнего мужчину, который подозревался в насилии над 11-летними детьми — сыном сожительницы и его двоюродной сестрой. В правоохранительные органы обратилась мать мальчика. Она рассказала, что около двух недель назад ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения надругался над двумя детьми.