Подозреваемого в насилии над 11-летними братом и сестрой россиянина задержали

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в насилии над 11-летними братом и сестрой

В Санкт-Петербурге задержали 59-летнего мужчину, который подозревается в насилии над 11-летними сыном сожительницы и его двоюродной сестрой. Об этом в понедельник, 30 января, сообщают «Невские новости».

В правоохранительные органы обратилась мать мальчика. Она рассказала, что около двух недель назад ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения надругался над двумя детьми. С мальчиком в присутствии матери была проведена беседа, после этого мужчину задержали и поместили в изолятор. Отмечается, что он также был пьян.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле дали 24 года 43-летнему маньяку-педофилу, шесть лет насиловавшему девочек.