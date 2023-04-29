В Армении нашли считавшуюся пропавшей без вести россиянку

Полиция Армении нашла 18-летнюю россиянку, считавшуюся пропавшей без вести

Полиция Армении нашла 18-летнюю россиянку, считавшуюся пропавшей без вести с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Девушка была обнаружена оперативниками Вагаршапатского отдела полиции в одном из домов села Воскеат Армавирской области. Отмечается, что Карина Л. Разыскивалась правоохранительными органами Республики Алтай.

Россиянку доставили в отделение и уведомили о ее обнаружении инициатора розыска.

Ранее сообщалось, что российский турист пропал без вести в Непале после атаки носорога. Пропавшим оказался 42-летний житель Мурманска, приехавший на отдых в город Покхара вместе с друзьями.

