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00:01, 29 апреля 2023Бывший СССР

В Армении нашли считавшуюся пропавшей без вести россиянку

Полиция Армении нашла 18-летнюю россиянку, считавшуюся пропавшей без вести

Фото: Gevorg Ghazaryan / Globallookpres.com

Полиция Армении нашла 18-летнюю россиянку, считавшуюся пропавшей без вести с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Девушка была обнаружена оперативниками Вагаршапатского отдела полиции в одном из домов села Воскеат Армавирской области. Отмечается, что Карина Л. Разыскивалась правоохранительными органами Республики Алтай.

Россиянку доставили в отделение и уведомили о ее обнаружении инициатора розыска.

Ранее сообщалось, что российский турист пропал без вести в Непале после атаки носорога. Пропавшим оказался 42-летний житель Мурманска, приехавший на отдых в город Покхара вместе с друзьями.

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Марина Совина
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