Российский военный в зоне СВО выжил после очереди в голову и спасся

RusVesna: российский военный в зоне СВО выжил после очереди в голову на поле боя и спасся

Российский военный выжил после выстрелов в голову на поле боя в зоне специальной военной операции (СВО) под Артемовском и спасся. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По информации авторов, это произошло под Артемовском (украинское название — Бахмут). На кадрах видно, как солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с нескольких метров выпускает из автомата очередь в голову российскому военному, однако тот чудом остается жив. Он смог пригнуться, а затем развернулся в траншее и покинул место боя.

Уточняется, что видео было снято украинским беспилотником во время штурма позиций.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.