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13:50, 29 апреля 2023Мир

Посол оценил требование освободить здание школы при посольстве России в Польше

Посольство РФ в Польше освободит здание школы, хотя считает это требование противоправным

Фото: Reuters

Посольство России в Польше готово освободить здание школы при дипведомстве, хотя считает соответствующие решения польских властей противоправными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Сергея Андреева.

«Мы вынуждены подчиниться, сегодня вывезем сотрудников, квартиры для них подготовлены в жилом комплексе», — сказал Андреев. Он отметил, что некоторое время назад служба судебных приставов потребовала освободить здание школы и передать его до 29 апреля.

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В то же время, давая оценку этому требованию, посол назвал решение польских властей противоправным. «По Венской конвенции дипломатические объекты не могут подвергаться вторжению и захвату», — сказал Андреев. Он подчеркнул, что польские власти ссылаются на решения польских судов. «Мы считаем эти решения противоправными и политизированными. В цивилизованных государствах такие вопросы решаются путем переговоров», — подчеркнул посол.

Андреев отметил, что дипломатам вступать в противостояние с властями «не с руки».

Ранее Андреев заявил, что считает визит украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву является показушным. По словам посла, украинский лидер отправился в Варшаву с целью «воздать должное» в предоставлении военной помощи Киеву.

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Алиса Дмитриева
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