Посольство России осудило приезд Зеленского в Польшу

Посол РФ в Польше Андреев назвал визит Зеленского в Варшаву «показушным мероприятием»

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву является показушным, считает посол России в Польше Сергей Андреев. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«По большей части это было показушное мероприятие, было анонсировано как первый официальный визит президента Украины за границу после начала российской специальной военной операции», — сказал дипломат, напомнив, что Зеленский ранее уже посещал Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и Бельгию.

По словам Андреева, украинский лидер отправился в Варшаву с целью «воздать должное» в предоставлении военной помощи Киеву. Несмотря на то, что польское сообщество действительно поддерживает Украину, «когда дело доходит до практических аспектов, пожалуй, никто не в состоянии ясно нарисовать сценарий, как бы это могло реализоваться на практике», добавил он.