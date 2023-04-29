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11:12, 29 апреля 2023Россия

В тушении пожара на нефтебазе в Севастополе задействовали поезд

Развожаев: в тушении огня на нефтебазе в Севастополе задействовали пожарный поезд

Фото: Виктория Суконникова / ТАСС

В тушении огня на нефтебазе в Севастополе задействован пожарный поезд МЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, к тушению пожара привлечены все силы МЧС по региону. На месте происшествия работают пожарные расчеты из Крыма.

«Задействованы и ресурсы Черноморского флота. Пожарный поезд также приступил к тушению пожара», — написал Развожаев, добавив, что ситуация находится под контролем.

Ранее глава Севастополя сообщил, что, по предварительным данным, нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта атаковали два беспилотника. Он также сказал, что пожар ожидается полностью потушить к вечеру 29 апреля.

О пожаре на нефтебазе стало известно утром того же дня. В настоящий момент пожар локализован.

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Полина Матюхина
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