Шойгу анонсировал международные военно-спортивные игры в России

Сергей Шойгу: в 2024 году в России пройдут международные военно-спортивные игры

В 2024 году в России пройдут первые международные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, которые входят в Международный совет военного спорта (CISM). Их проведение анонсировал министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Об этом он сообщил на встрече с главой CISM полковником Ролимом Гомесом в Москве. Шойгу напомнил, что в августе текущего года в российской столице под эгидой Совета состоится первый международный турнир по регби-7.

«В 2024 году мы планируем принять у себя чемпионат мира по триатлону, региональный чемпионат по спортивной борьбе, а также первые Всемирные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта», — добавил он.

Министр отметил, что Россия считает важным участвовать во всех мероприятиях, которые проводит совет. Шойгу также сказал, что военный спорт доказывает, что военнослужащие могут не только участвовать в сражениях на поле боя, но и проводить мирные соревнования на спортивных аренах.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать в стране музеи, посвященные истории специальной военной операции (СВО). Доклад с соответствующими предложениями главе государства должны представить к 30 сентября.