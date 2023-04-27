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22:01, 27 апреля 2023Россия

Путин поручил создать посвященные спецоперации музеи

Путин поручил представить предложения по организации изучения истории спецоперации
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по организации изучения истории спецоперации, в том числе о создании музеев, посвященных ее событиям. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Распоряжение о представлении соответствующих предложений глава государства отдал Минобрнауки совместно с Минобороны. Доклад должен быть представлен к 30 сентября 2023 года. Ответственными назначены министры обороны Сергей Шойгу и образования и науки Валерий Фальков, а также академик РАН Геннадий Красников.

Организация создания музеев, посвященных событиям спецоперации, возложена на Министерства культуры, просвещения, Минобрнауки, Минобороны, а также на субъекты Российской Федерации и «Российское исторической общество». Срок предоставления доклада — до 30 декабря 2023 года.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) на Украине уже разработан для 11-х классов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Марина Совина
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