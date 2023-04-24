В России разработали учебник истории с разделом про спецоперацию

Кравцов сообщил об окончании разработки учебника истории с разделом про СВО

Учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) на Украине уже разработан для 11-х классов. Об этом во время выступления на просветительском марафоне «Знание» сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Я в руках держу учебник 11-го класса, базовый уровень. Учебник получился очень интересный», — пояснил министр.

30 января Кравцов сообщил, что новый учебник истории с разделом об СВО может появиться в школах с 1 сентября. Какие сведения об операции появятся в учебнике, глава ведомства не уточнил, но подчеркнул, что в нем точно будут данные о ее целях и причинах.

Позднее член общественного совета Минпросвещения России Денис Фомин-Нилов заявил, что рано вносить в российские учебники истории новую главу об СВО. По его словам, учебник должен рассказывать о завершенных процессах, в то время как спецоперация еще продолжается.

В свою очередь, экс-министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский выразил мнение, что российским школьникам необходимо объяснить неизбежность начала СВО. Для этого, по его мнению, в школьные учебники необходимо включить тему спецоперации.