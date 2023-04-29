Российские «Солнцепеки» ударили по опорным пунктам ВСУ на марьинском направлении

С помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» российские военные нанесли удары по двум опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал РИА Новости.

Гордеев уточнил, что опорные пункты противника находились в районе села Пречистовка Марьинского района в Донецкой народной республике (ДНР). Также он отметил, что было ликвидировано более десяти украинских военнослужащих.

Отмечается, что на вооружении ВС РФ в настоящее время находятся ТОС-1А «Солнцепек», ожидается принятие на вооружение огнеметной системы следующего поколения «Тосочка».

Ранее в апреле военнослужащие группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Песчаное на купянском направлении высокоточными боеприпасами «Краснополь» уничтожили танк и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ.