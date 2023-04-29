Глава парламента Крыма Константинов усомнился в легитимности независимости Украины

Украина провела выход из состава СССР с грубым нарушением существовавшего тогда законодательства, так что неизвестно, легитимна ли ее независимость. Такое сомнение в беседе с РИА Новости высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, в марте 1991 года население УССР в рамках всесоюзного референдума большинством голосов высказалось за сохранение союзного государства, а 1 декабря того же года на украинском референдуме — за украинскую независимость.

Константинов также выразил мнение, что Вашингтону пора навести порядок на улицах собственных городов. «Пора уже им перестать страдать манией величия и приступить к чистке своих сараев. А мы свой, под названием "Украина", сами вычистим, без указок из-за океана», — заключил он.

26 апреля постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что конфликт на Украине в большей степени связан с будущим международных отношений, чем с самой Украиной. По его мнению, ситуация больше касается того, как будут формироваться международные отношения в будущем — через стабильный консенсус и баланс интересов или через агрессивную гегемонию.