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13:15, 26 апреля 2023Бывший СССР

Постпред связал конфликт на Украине с будущим международных отношений

Постпред России Гатилов: конфликт на Украине связан с будущим международных отношений
Геннадий Гатилов

Геннадий Гатилов. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Конфликт на Украине в большей степени связан с будущим международных отношений, чем с самой Украиной. Об этом заявил заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, передает РИА Новости.

По его мнению, сам конфликт больше касается того, как будут формироваться международные отношения в будущем — через стабильный консенсус и баланс интересов или через агрессивную гегемонию. «Потому что невозможно говорить об Украине, не взглянув на геополитический контекст», — сказал постпред.

Гатилов также отметил, что западные страны продолжают вести политику доминирования, не учитывая интересы безопасности других государств, что приводит к международными кризисам, в том числе таким, как украинский. «Россия объяснила цели, которые она преследует в ходе специальной военной операции: устранить угрозы нашей безопасности, создаваемые НАТО на протяжении многих лет в агрессивно враждебном государстве (в отличие от Финляндии), расположенном непосредственно у наших границ, и защитить миллионы наших соотечественников от прямых угроз уничтожения и изгнания с территорий, где веками жили их предки, — цель, публично заявленная киевским режимом», — заявил дипломат.

Ранее Гатилов заявил, что Россия не сотрудничала и не будет сотрудничать с Независимой комиссией по расследованию на Украине, созданной на основании резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ). По его мнению, «независимость» этой комиссии отражена исключительно на бумаге.

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Алевтина Запольская
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