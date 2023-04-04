Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:25, 4 апреля 2023Россия

Постпред высказался о сотрудничестве с комиссией по расследованию на Украине

Постпред РФ Гатилов: Россия не будет сотрудничать с комиссией по расследованию на Украине

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия не сотрудничала и не будет сотрудничать с Независимой комиссией по расследованию на Украине, созданной в прошлом году на основании резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом сообщил постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов, пишет ТАСС.

Он напомнил, что такое решение было принято российской стороной. «Такой позиции мы будем придерживаться и впредь», — высказался постпред.

По словам Гатилова, независимость данной комиссии «отражена только на бумаге». Он пояснил, что данный механизм был сформирован странами Запада и «призван распространять исключительно однобокую и тщательно отфильтрованную антироссийскую информацию». В частности, в докладах комиссии «практически ничего не говорится о многочисленных задокументированных фактах нарушений прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности со стороны киевского режима», отметил дипломат.

Ранее Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине заявила об отсутствии доказательств геноцида на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трампа арестовали
Сексолог перечислила признаки зависимости от порно
В Белом доме рассказали о реакции Байдена на арест Трампа
Сын Трампа отреагировал на арест отца
Постпред высказался о сотрудничестве с комиссией по расследованию на Украине
Генсек НАТО призвал увеличить военную помощь Украине
Белый дом заявил о готовности к возможным волнениям в связи с арестом Трампа
Хоккеист сборной России Мичков прокомментировал гибель отца
Трампа привезли в суд
Грабители проникли на склад под днищем грузовика и унесли 477 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.