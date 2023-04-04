Постпред высказался о сотрудничестве с комиссией по расследованию на Украине

Постпред РФ Гатилов: Россия не будет сотрудничать с комиссией по расследованию на Украине

Россия не сотрудничала и не будет сотрудничать с Независимой комиссией по расследованию на Украине, созданной в прошлом году на основании резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом сообщил постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов, пишет ТАСС.

Он напомнил, что такое решение было принято российской стороной. «Такой позиции мы будем придерживаться и впредь», — высказался постпред.

По словам Гатилова, независимость данной комиссии «отражена только на бумаге». Он пояснил, что данный механизм был сформирован странами Запада и «призван распространять исключительно однобокую и тщательно отфильтрованную антироссийскую информацию». В частности, в докладах комиссии «практически ничего не говорится о многочисленных задокументированных фактах нарушений прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности со стороны киевского режима», отметил дипломат.

Ранее Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине заявила об отсутствии доказательств геноцида на Украине.