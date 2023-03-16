ООН заявила об отсутствии доказательств геноцида на Украине

Независимая международная комиссия ООН не нашла доказательств геноцида на Украине

Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине заявила об отсутствии доказательств геноцида на Украине. Об этом рассказал председатель комиссии Эрик Месе на брифинге в Женеве, пишет The Guardian.

По его словам, Совет ООН по правам человека в марте 2022 года учредил комиссию по этой проблематике. Члены организации должны были устанавливать факты, которые можно отнести к нарушению прав человека или международного гуманитарного права.

«Мы не нашли признаков, что на территории Украины имел место геноцид», — подчеркнул Эрик Месе.

Ранее омбудсмен Луганской народной республики (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила о геноциде в Донбассе. По ее словам, «слепое» мировое сообщество много лет не замечало нарушений прав человека в Донбассе.