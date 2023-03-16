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22:04, 16 марта 2023Мир

ООН заявила об отсутствии доказательств геноцида на Украине

Независимая международная комиссия ООН не нашла доказательств геноцида на Украине

Фото: Globallookpress.com

Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине заявила об отсутствии доказательств геноцида на Украине. Об этом рассказал председатель комиссии Эрик Месе на брифинге в Женеве, пишет The Guardian.

По его словам, Совет ООН по правам человека в марте 2022 года учредил комиссию по этой проблематике. Члены организации должны были устанавливать факты, которые можно отнести к нарушению прав человека или международного гуманитарного права.

«Мы не нашли признаков, что на территории Украины имел место геноцид», — подчеркнул Эрик Месе.

Ранее омбудсмен Луганской народной республики (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила о геноциде в Донбассе. По ее словам, «слепое» мировое сообщество много лет не замечало нарушений прав человека в Донбассе.

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Марина Совина
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