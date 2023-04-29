Опередивший Эрдогана кандидат в президенты пообещал вступление Турции в ЕС

FT: кандидат в президенты Турции Кылычдароглу настроен начать переговоры о вступлении в ЕС

Кандидат в президенты Турции от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу пообещал возобновить переговоры о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) в случае победы на выборах, передает Financial Times.

Уточняется, что евроинтеграция страны является одной из главных целей Кылычдароглу, которой он обещает добиться, если станет президентом. Несмотря на свое критическое отношение к политике российской власти, он также выступает за сохранение экономических связей с Москвой.

Кроме того, турецкий кандидат заявил, что намерен не допустить превращение Турции в автократию, восстановив в стране демократические институты. «Независимость судов, свобода СМИ и свобода выражения мнений — все это должно вернуться», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Кылычдароглу опережает действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии президентской гонки. Отмечалось, что 49,5 процента респондентов выразили готовность отдать свой голос за оппозиционера, тогда как Эрдогана поддержали 41,5 процента опрошенных.