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18:04, 29 апреля 2023Бывший СССР

На Украине запретили использовать символы Z и V на части транспортных номеров

Кабмин Украины запретил использовать символы Z и V на индивидуальных транспортных номерах

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кабмин Украины запретил использовать символы Z и V на части транспортных номеров из-за их связи с российской специальной военной операцией (СВО). Об этом говорится на сайте МВД республики.

Согласно документу, в стране больше нельзя заказывать и производить индивидуальные номерные знаки с этой символикой. При этом правило не касается знаков государственной регистрации для электрокаров.

Уточняется, что буквы Z и V запрещено использовать отдельно, а также в словах, которые написаны кириллицей, вместо букв «З», «В», «С» и «Ф». Запрет также касается изображений и надписей, символики «коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режима».

Помимо этого, на номерных знаках запрещено размещать эмблемы российских госорганов и Вооруженных сил России, а также полное или сокращенное название органов госвласти Украины, военных символов республики, других стран и международных организаций.

Ранее в Верховной Раде выступили с предложением запретить россиянам владеть землей на Украине. Инициатива касается как физических, так и юридических лиц.

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Варвара Кошечкина
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