На Украине предложили запретить россиянам владеть землей в стране

В Верховной Раде рассмотрят законопроект о запрете гражданам РФ владеть землей на Украине

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет гражданам России владеть землей на Украине. Соответствующий документ появился на сайте украинского парламента.

Отмечается, что законопроект запрещает российским физическим и юридическим лицам приобретать право собственности на земельные участки, леса и недра, а также пользоваться водными объектами в республике.