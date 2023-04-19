На Украине предложили запретить россиянам владеть землей в стране
В Верховной Раде рассмотрят законопроект о запрете гражданам РФ владеть землей на Украине
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет гражданам России владеть землей на Украине. Соответствующий документ появился на сайте украинского парламента.
Отмечается, что законопроект запрещает российским физическим и юридическим лицам приобретать право собственности на земельные участки, леса и недра, а также пользоваться водными объектами в республике.