Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 19 апреля 2023Бывший СССР

На Украине предложили запретить россиянам владеть землей в стране

В Верховной Раде рассмотрят законопроект о запрете гражданам РФ владеть землей на Украине

Фото: РИА Новости

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет гражданам России владеть землей на Украине. Соответствующий документ появился на сайте украинского парламента.

Отмечается, что законопроект запрещает российским физическим и юридическим лицам приобретать право собственности на земельные участки, леса и недра, а также пользоваться водными объектами в республике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
В российской шахте произошел пожар
В России резко подорожали стройматериалы
Дерматокосметолог дал рекомендации при появлении вросших волос на теле
Протасевич частично признал обвинение
На Украине предложили запретить россиянам владеть землей в стране
Китай заявил об укреплении доверия к Армии России
Украина подтвердила получение системы ПВО Patriot
В МИД России заявили о перерождении киевского режима в неонацистскую диктатуру
Венгрия утвердила список запрещенных товаров из Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.