Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 30 апреля 2023Россия

Россияне стали активнее скупать товары для свадьбы

Аналитики Moneyplace: спрос на свадебные товары на Wildberries за год вырос в пять раз

Фото: Luis Tosta / Unsplash

За последний год россияне стали в пять раз активнее скупать товары для свадьбы на маркетплейсе Wildberries. Увеличилось также количество продаж в этой категории товаров. Это следует из данных исследования сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Наиболее популярными стали товары для подружек невесты. В подкатегории «обувь» оборот вырос с четырех миллионов рублей в марте 2022 года до 108 миллионов рублей в марте 2023 года. Продажи платьев увеличились с 17 до 168 миллионов за аналогичный период.

Также на маркетплейсе вырос спрос на обручальные кольца. В марте 2022 года их продажи оценивались в 1,5 миллиона рублей, а спустя год они составили 11 миллионов рублей. На четверть сократилась прибыль от продаж белья для невест и на 80 процентов — от мужских туфель.

Материалы по теме:
Россиянки в эфире телешоу соревнуются, чья свадьба лучше. Как их сталкивают лбами и почему это смотрят миллионы?
Россиянки в эфире телешоу соревнуются, чья свадьба лучше.Как их сталкивают лбами и почему это смотрят миллионы?
9 мая 2022
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу. Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу.Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
22 ноября 2022
Девушка из бедной семьи вышла замуж за миллиардера и начала скупать бриллианты. Как она стала знаменитым коллекционером?
Девушка из бедной семьи вышла замуж за миллиардера и начала скупать бриллианты.Как она стала знаменитым коллекционером?
1 апреля 2023

При этом количество продаж во всех категориях растет. Средний чек во всех категориях, кроме свадебных платьев (+44 процента), падает. По всей категории «свадьба» средний чек упал на 23 процента, говорится в отчете компании.

С января по апрель 2023 года самыми покупаемыми товарами стали свадебные платья миди с открытыми плечами, платья подружек невесты, свадебные туфли и обручальные кольца. Самыми популярными запросами за этот период стали «Свадебное платье» (1 331 481 раз), «Платье свадебное» (272 060 раз), «Свадебные платья» (208 727 раз), «Обручальные кольца» (308 946 раз).

Аналитики пришли к выводу, что количество покупаемых товаров по свадебной тематике растет. Однако покупатели выбирают товары, которые могут сэкономить их бюджет.

Ранее организатор свадеб назвала вещи, которые могут скрыть недостатки тела каждой невесты во время церемонии бракосочетания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ второй раз за ночь обстреляли поселок в Брянской области из РСЗО
Фитнес-тренер назвал опасные для здоровья упражнения
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о покидающих позиции иностранных наемниках
В Британии беженки стали оплачивать жилье интимом из-за проблем с финансами
Россияне стали активнее скупать товары для свадьбы
Нарколог объяснил опасность сочетания шашлыка с алкоголем
Удар российской артиллерии по пункту временной дислокации ВСУ попал на видео
В США продлили срок службы «Александрии»
Терапевт перечислила основные факторы здорового детского сна
ВС России уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.