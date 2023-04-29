Россияне стали активнее скупать товары для свадьбы

Аналитики Moneyplace: спрос на свадебные товары на Wildberries за год вырос в пять раз

За последний год россияне стали в пять раз активнее скупать товары для свадьбы на маркетплейсе Wildberries. Увеличилось также количество продаж в этой категории товаров. Это следует из данных исследования сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Наиболее популярными стали товары для подружек невесты. В подкатегории «обувь» оборот вырос с четырех миллионов рублей в марте 2022 года до 108 миллионов рублей в марте 2023 года. Продажи платьев увеличились с 17 до 168 миллионов за аналогичный период.

Также на маркетплейсе вырос спрос на обручальные кольца. В марте 2022 года их продажи оценивались в 1,5 миллиона рублей, а спустя год они составили 11 миллионов рублей. На четверть сократилась прибыль от продаж белья для невест и на 80 процентов — от мужских туфель.

При этом количество продаж во всех категориях растет. Средний чек во всех категориях, кроме свадебных платьев (+44 процента), падает. По всей категории «свадьба» средний чек упал на 23 процента, говорится в отчете компании.

С января по апрель 2023 года самыми покупаемыми товарами стали свадебные платья миди с открытыми плечами, платья подружек невесты, свадебные туфли и обручальные кольца. Самыми популярными запросами за этот период стали «Свадебное платье» (1 331 481 раз), «Платье свадебное» (272 060 раз), «Свадебные платья» (208 727 раз), «Обручальные кольца» (308 946 раз).

Аналитики пришли к выводу, что количество покупаемых товаров по свадебной тематике растет. Однако покупатели выбирают товары, которые могут сэкономить их бюджет.

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