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14:02, 29 апреля 2023Мир

Польша приступила к изъятию здания школы посольства России в Варшаве

Представитель МИД Польши: Варшава приступила к изъятию здания школы посольства России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мэрия Варшавы приступила к процессу изъятию здания средней школы посольства России, которое «было занято российской стороной незаконно». Об этом заявил официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина в эфире Telewizja Polska.

Лукаш отметил, что за юридический процесс отвечает мэрия Варшавы, а польский МИД лишь получает информацию о его ходе для дальнейших контактов с российскими представителями.

Сообщается, что польские власти выломали двери после того, как сотрудники посольства и школы отказались добровольно открыть их. Когда полиция и представители мэрии проникли на территорию школы замок был заменен на новый. Власти Польши дали сотрудникам школы меньше восьми часов, чтобы покинуть здание.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев в свою очередь заявил, что Москва объявит протест Варшаве из-за этого инцидента. По словам посла, действие Варшавы расценивается как вторжение на территорию дипломатического объекта. При таких условиях, уточняет он, школа не может продолжать работу, и придется искать новое место для ее деятельности.

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Виктория Кондратьева
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