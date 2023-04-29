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07:37, 29 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым

Зеленский в интервью Yle заявил, что Украина планирует контрнаступление на Крым
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarsenov Daniiar / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Yle и другим скандинавским новостным агентствам анонсировал контрнаступление на Крым.

Глава государства заявил, что, по его мнению, Вооруженным силам страны (ВСУ) удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева.

Зеленский добавил, что успех Украины во многом зависит от того, продолжит ли Запад поставки оружия. Несмотря на свои надежды на успех, он также предупредил, что конфликт может продолжаться годами или даже десятилетиями.

Хотя украинский лидер не стал раскрывать никаких подробностей или графика контратаки, считается, что она запланирована на конец весны или начало лета, отмечает издание.

В апреле американский генерал Бен Ходжес объяснил, зачем Украина и Запад стремятся захватить Крым. По его мнению, это связано со стремлением контролировать морские перевозки. По его словам, благодаря полуострову Россия может главенствовать в северном побережье Черного моря.

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Марина Совина
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