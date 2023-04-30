Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:37, 30 апреля 2023Бывший СССР

Пригожин оценил продвижение бойцов «Вагнера» в Артемовске

Пригожин сообщил, что под контролем ВСУ в Артемовске остаются 2,9 квадратных километра

Фото: Peter Druk / Globallookpress.com

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оценил продвижение бойцов в Артемовске (украинское название – Бахмут). Его слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин сообщил, что подразделения группы «Вагнер» продвинулись на 230 метров за воскресенье, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются 2,9 квадратных километра города. Всего занято 58 тысяч квадратных метров.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 километра по городской застройке до полного взятия под контроль Артемовска. По его словам, линия фронта все ближе смещается к западным окраинам города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер российский модельер Вячеслав Зайцев
Экс-офицер США порассуждал о сценариях контрнаступления ВСУ
Пригожин оценил продвижение бойцов «Вагнера» в Артемовске
На Украине раскрыли огромные потери ВСУ в сражении за Артемовск
Токсиколог развеял миф о целебных свойствах водки
Стало известно о гибели самого результативного зенитчика ВСУ в зоне СВО
Захарова отреагировала на смерть Зайцева
Макрон заверил Зеленского в готовности Франции продолжать помогать Украине
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева
В Москве отметили ажиотажный спрос на покупку купальников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.