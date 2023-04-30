Пригожин оценил продвижение бойцов «Вагнера» в Артемовске

Пригожин сообщил, что под контролем ВСУ в Артемовске остаются 2,9 квадратных километра

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оценил продвижение бойцов в Артемовске (украинское название – Бахмут). Его слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин сообщил, что подразделения группы «Вагнер» продвинулись на 230 метров за воскресенье, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются 2,9 квадратных километра города. Всего занято 58 тысяч квадратных метров.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 километра по городской застройке до полного взятия под контроль Артемовска. По его словам, линия фронта все ближе смещается к западным окраинам города.

