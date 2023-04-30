Российские зенитчики сбили украинский Bayraktar

Командир Ректор: зенитчики ЗВО России сбили корректирующий огонь артиллерии ВСУ Bayraktar

Российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) во время боевого дежурства уничтожили очередной беспилотник Bayraktar, который корректировал огонь артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Ректор.

По его словам, беспилотник был обстрелян одной ракетой и поражен, после чего точность стрельбы противника значительно упала.

«Расхваленные "Байрактары" прекрасно наш комплекс уничтожает. Это в принципе полуучебная цель, на полигонах мы обстреливаем более тяжелые цели», — заявил военный.

Ранее Министерство обороны России раскрыло число сбитых с начала специальной военной операции (СВО) на Украине турецких беспилотников Bayraktar. Как сообщил заместитель главнокомандующего Военно-Космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Демин, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более ста таких аппаратов.