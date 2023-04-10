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00:14, 10 апреля 2023Россия

В России раскрыли число сбитых с начала спецоперации на Украине «Байрактаров»

Минобороны: ПВО РФ с начала СВО уничтожила более 100 турецких беспилотников Bayraktar

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Министерство обороны России раскрыло число сбитых с начала специальной военной операции (СВО) на Украине турецких беспилотников Bayraktar. Как сообщил заместитель главнокомандующего Военно-Космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Демин, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более ста таких аппаратов, передает РИА Новости.

Офицер подчеркнул, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) и Bayraktar практически нет, в отличие от противодействия современной пилотируемой авиации.

«Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более ста из поставленных Украине "Байрактаров" за весь период СВО», — заключил Демин.

В октябре стало известно, что турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar, планирует оснащать свои дроны управляемыми ракетами «воздух-воздух».

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Марина Совина
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