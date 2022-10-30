Производитель Bayraktar оборудует беспилотники ракетами «воздух-воздух»

Беспилотники Bayraktar оборудуют управляемыми ракетами для противостояния самолетам

Турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar, планирует оснащать свои дроны управляемыми ракетами «воздух-воздух». Об этом заявил изданию Sabah Халук Байрактар, генеральный директор компании.

«Вскоре наши Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı будут иметь ракеты класса "воздух-воздух" не только для поражения беспилотников, но и для противостояния неприятельским самолетам... Мы ведем испытания», — говорит Байрактар.

Ранее стало известно, что Baykar планирует достроить украинский завод по производству беспилотников в течение двух лет. Глава компании заявил, что этап детального проектирования предприятия уже завершен. На заводе Baykar начнут собирать высотную модель беспилотников Bayraktar Akıncı дальнего действия.

Недавно в Турции представили новый дрон-камикадзе Deli. Разработанный компанией Titra Teknoloji аппарат впервые показали на выставке SAHA Expo в Стамбуле. Deli можно подготовить к запуску за 15 минут. Максимальная скорость аппарата составляет 180 километров в час, а высота полета — 3500 метров.

